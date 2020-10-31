“شون كونري” يتصدر تويتر بعد ساعات من رحيله.. ونجله يكشف تفاصيل وفاته

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر هاشتاغ بعنوان “ارقد في سلام يا شون كونري” ، موقع التدوينات القصيرة تويتر ،خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد وفاة النجم العالمي شون كونري ، صباح اليوم السبت ، عمر يناهز 90 عاما.



وحول عدد كبير من محبي كونري ، موقع تويتر ، إلى دفتر عزاء ، معربين عن حزنهم لرحيل أسطورة هوليوود شون كونري أول من يجسد شخصية العميل السري البريطاني “جيمس بوند”.



وقال جيسون شون كونري ، نجل النجم الراحل ، أنه كان بجوار والده لحظة وفاته فى جزر البهاما ، وأنه توفى وهو نائما ، كما كان يعانى من مرض الزهايمر فى أيامه الأخيرة ، وقال جيسون:”يوم حزين لكل من عرف أبي وأحبه، وخسارة لكل الناس حول العالم ممّن استمتعوا بفنه”.

ونعى رئيس الاستخبارات البريطانية “إم أي 6″، ريتشارد مور، الممثل الاسكتلندي، شون كونري ، فى تغريدة له قائلاً:”يعتبر كونري أفضل ممثل بالنسبة لدي ، أعرب عن أسفى الشديد لرحيله، وأرفق مع تغريدته هاشتاغ “ارقد في سلام يا شون كونري”.

كما نعاه الفنان دانيال كريغ، بكلمات حزينة ، عبر موقع انستغرام ، قائلاً : “لقد كان من المحزن خسارة واحد من أعظم الشخصيات السينمائية على مدار العصور ، سنظل نتذكر السير شون كونري بشخصية جيمس بوند، فكان له بصمة وتأثير كبير على الشخصية التي قام بها لعدة سنوات.

وأضاف :”كان يتمتع بذكاء وسحر شديدين يمكنك الشعور بهما في كافة أدواره، كما أن له الفضل في إنشاء الشكل الحديث لأفلام السينما ، وتأثيره في إلهام الكثير من النجوم وصناع الأفلام سيستمر لسنوات عديدة”.

كما علقت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن ، على خبر وفاة كونري ، قائلة:” “انفطر قلبي لمّا سمعتُ خبر وفاة السير شون كونري هذا الصباح. أمّتُنا اليوم تنعى أحد أخلص أبنائها”.

وأضافت : أن السير شون وُلد لأسرة من الطبقة العاملة، وأنه بالموهبة والعمل المخلص الدؤوب أصبح أيقونة عالمية في مجال السينما.

شون كونري ممثل اسكتلندي ، ولد في 25 أغسطس عام 1925 لأم تعمل كعاملة نظافة وأب يعمل كعامل في مصنع وسائق شاحنة، ولديه شقيق أصغر ، ومن أجل إعالة أسرته، عمل كونري في توصيل الحليب والمساعدة في محل جزارة، وترك المدرسة في عمر الـ13.

وفي عام 1946، انضم كونري للبحرية الملكية البريطانية، وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن تستمر خدمته داخلها لمدة 7 سنوات، فقد خرج منها بعد 3 سنوات فقط بسبب معاناته من قرحة في المعدة.

وعندما بلغ الـ18 من عمره، بدأ شون كونري ممارسة رياضة كمال الأجسام، ومن عام 1951 تدرب بشكل مكثف مع إلينغتون، وهو مدرب رياضي سابق في الجيش البريطاني، وفي عام 1953، فاز بالمركز الثالث في مسابقة “مستر يونيفرس”.



وفي سن 23 عاما، كان لديه خيار بين أن يصبح لاعب كرة قدم محترف أو ممثل، وعلى الرغم من أنه أظهر الكثير من العلامات الواعدة في الرياضة، فقد اختار التمثيل، وكان فيلم “No Road Back” إنتاج عام 1957 هو أول دور رئيسي لشون كونري.

وفي عام 1962 كانت الفرصة الحقيقية للممثل الاسكتلندي بأن يكون أول من يجسد أشهر عميل سري على الشاشة الفضية هو “جيمس بوند”، في فيلم “Doctor No”.

وتضمنت مسيرة السير شون كونري أفلام شهيرة مثل The Hunt for Red October وIndiana Jones وThe Last Crusade وThe Rock.

واعتزل شون كونري التمثيل في عمر الـ77 عام، وكان ذلك في عام 2003 بعد أن قدم أخر أفلامه «عصبة السادة الخارقة .

وسرد” شون كونري” قصة حياته في مذكرات مرتقبة بعد أن تقاضى 7 مليون جنيه إسترليني، وكان مقررا أن يقوم بتحرير المذكرات الكاتب “هنتر دافيز” الذي كتب مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.