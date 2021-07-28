شهد الشمري ترد على مهاجمى حملها قبل الزواج

المستقلة/-منى شعلان/ تعرضت الشاعرة العراقية شهد الشمري لانتقادات واسعة، خلال الساعات القليلة الماضية بعد إنجابها مولودتها الأولى،وذلك بعد مرور قرابة 4 أشهر على زواجها من رجل الأعمال العراقي فهد زيد، حيث تزوجا في منتصف فبراير/شباط الماضي حيث اتهمها البعض بحدوث الحمل قبل الزواج.

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين تاريخ إعلان زواجها وتاريخ وضعها مولودتها الأولى ، والفارق بينهما 4 أشهر فقط، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.

من جانبها نشرت شهد الشمري، عدة صور من تعليقات بعض النشطاء يقابلها نفى منها إلى تلك الأقاويل المنتشرة كذلك سخر زوجها فهد زيد مما يتردد من شائعات عبر حساباتهما بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

من جانبها ردت الفنانة العراقية آلاء حسين، على الجدل الدائر، بشأن مواطنتها شهد الشمري، نافية عنها تلك الاتهامات.

وقالت آلاء حسين: ”البنية تزوجت العام بكورونا وحجر بكل الكوكب وسوت الحفلة بعد فتح الحظر كلكم تعرفون والكل شافت صدك اكو فد ناس باطل وطعانة أعراض وبلا أي تفكير أو أخلاق أو ضمير ومن تفوت على بروفايل الطاعنين بالعرض الكبير عند الله تلكه الأدعية والآيات والحكم والمواعظ والمثاليات وانتو ولا يم الله ولا رسوله ولا أهل بيته صدك جذب استغفروا الله“.

وقد نشرت شهد مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري بحسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام صباح أمس، يوثق لحظة دخولها غرفة الولادة برفقة زوجها في أجواء مليئة بالتوتر والقلق والبكاء.

وأعرب فهد زيد عن سعادته، بقدوم ابنته التي أطلق عليها اسم “ناي”، إذ نشر صورة له وهو يحمل مولودته عبر حسابه بموقع إنستغرام وعلق على الصورة قائلاً:”هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)”.