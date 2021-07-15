شنيشل يؤكد: منتخب العراق يحتاج مدرب أجنبي

المستقلة/- يرى مدرب الزوراء، راضي شنيشل، أنه مع خيار المدرب الأجنبي لمنتخب العراق، بشرط أن يكون من ذوي الكفاءة والقدرة على التعامل مع تصفيات كأس العالم.

وأوضح شنيشل، في تصريحات صحفية: “أنا مع الذهاب إلى خيار المدرب الأجنبي، ليس انتقاصا من الكفاءات المحلية، لكن أعتقد أن المرحلة المقبلة تحتم علينا البحث عن مدرب بكفاءة عالية، لقيادة المنتخب في التصفيات الحاسمة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتخطيطا سليما”.

وتابع: “المدرب المحلي لا يمكن أن يقبل بدور الطوارئ، وأن يكون وقودا للعمل في فترة حرجة.. كما أن طموحه يتوقف عند حد معين مهما كان متطورا، وبالتالي علينا أن نعترف بضرورة التعاقد مع مدرب اجنبي حاليا، على أن يكون معه طاقم فني مساعد من المدربين المحليين”.

وأردف: “مهمة المنتخب ليست سهلة مثلما يتصور البعض، وفي ذات الوقت ليست مستحيلة”.

يشار إلى أن شنيشل أعلن في وقت سابق، عدم رغبته في قيادة المنتخب العراقي حاليا.

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