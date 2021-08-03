شكرى يؤكد على تسخير مصر كل إمكانياتها لدعم الشعب التونسى 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، دعم مصر المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد، مشيرا إلى أن الأخير يعلى قيم الديمقراطية ويحترم الدستورية ويعمل على الحفاظ على الدولة التونسية وتحقيق الاستقرار بها اتساقا مع الحراك الشعبى

وأشار وزير الخارجية في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، اليوم، الثلاثاء، إلى أنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جمهورية تونس قيس سعيد تؤكد الدعم الكامل من مصر لتحقيق إرادة الشعب التونسى الشقيق والإجراءات التي تتخذ من سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن، بالإضافة لتلبية إرادة الشعب التونسى في إطار دستورى سليم وضرورة استمرار تعزيز دور مؤسسات الدولة التونسية.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر تستشعر وحدة المصير بين مصر وتونساللتان تربطها علاقات الإخاء والتضامن، مشيرا إلى أن كل إمكانيات مصر مسخرة لدعم الشعب التونسى في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، مضيفا: “نعتز بعلاقاتنا مع تونس ونعمل سويا لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبنا جميعا”.

كان الرئيس التونسى قيس سعيّد قد استقبل صباح اليوم، الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الخارجية سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19، والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

كما أكّد رئيس تونس على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس

ومن جانبه، نقل سامح شكري لرئيس تونس عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وأفاد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

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