شقيقة “رحمة رياض” توضح سبب سقوطها

المستقلة /- أثار إغماء الفنانة العراقية رحمة رياض في حفل موريكس دور الذي حصل الأسبوع الماضي جدلاً كبيراً حول سبب هذا الأمر وراح البعض للتوقع بـ حملها من زوجها.

الإعلامية نعمة رياض شقيقة رحمة اضطرت للخروج عن صمتها وتوضيح سبب إغماء النجمة العراقية وحقيقة حملها خلال إجرائها مقابلة على السجادة الحمراء في المهرجان.

وقالت ” “توضيح بخصوص سقوط رحمة في حفل جوائز موريكس دور…رحمة اللي ما يعرف للأسف هذا الأسبوع قضته في المطارات.. تعب شديد وارهاق بسبب السفر، الخاتمة كانت أمس انتهت من حفل الشرقية في السعودية في وقت متأخر، وما كان غير رحلة واحدة توصلها لبنان قبل حفل الجوائز بساعات قليلة”.

وتابعت القول ” “الرحلة هذه كانت فيها ترانزيت إلى جدة، وبعدها تتحرك على لبنان الفجر وصلت جدة وتحركت بعد ساعتين للبنان ووصلت إلى بيروت الساعة 1 الظهر، وطبعًا ما كان فيه وقت تنام فاستمرّت وجهزت نفسها للحفل، وصلت وبسبب التعب وعدم النوم والأكل والضغط النفسي للأسف أغمى عليها”

الجدير بالذكر ان الفنانة العراقية شذى حسون هاجمت مؤخرا الفنانة رحمة رياض هجوم شرس ووصفت نفسها بفنانة العراق الأولى وانكرت وجود فنانة تدعى رحمة رياض لقلة خبرتها في الفن والغناء وانها لا تعتبرها من الاساس فنانة او حتى مغنية لكن الفنانة رحمة رياض التزمت الصمت بعد تصريحات شذى حسون ولم تير للموضوع اهتمام.