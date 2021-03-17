شريف مدكور يتعرض لانتقادات بسبب الصلاة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الإعلامي المصري شريف مدكور ، لإنتقادات لاذعة إثر تعليق له عن الصلاة في المساجد، مشيراً إلى أنه لا يفضل الصلاة فى المسجد ويفضل تأديتها بمفرده حتى يصل للخشوع التام.

ورد شريف مدكور على تلك الانتقادات، من خلال فيديو له نشره عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، قائلاً: “في ناس هاجمتني بس مش فارق معايا أنا بستفتي قلبي، والدين اللي أنا فاهمه ما قاليش إني يبقى في وسيط بيني وبين ربنا، وأنا درست اليوجا علشان أركز في الصلاة، لإني مخي دايمًا كان بيبقى مشتت في أكتر من حاجة، وده مش صح في الصلاة، وأنا مش بقول لحد يعمل زيي وكل واحد حر، أنا ساعات بصلي في الجامع وبروح الكعبة لما بروح العمرة، ووقتها ربنا بينزل عليا نعمة إني لما بدخل الأماكن دي بفصل عن الدنيا وبكون مش سامع حاجة غير نفسي ودعائي”.

وتابع: “طب أنا بعمل ايه علشان أصلي، أنا زي ما بتوضى بكون مهيأ جسمانيا وروحيا للصلاة، وده شئ مهم في الصلاة، وأغلب صلواتي بصليها في بيتي ،ولما بكون في الاستديو بصلي في الغرفة بتاعتى، وفي الجامع مش بيجيلي الخشوع، والناس بتكون بتعمل دوشة حتى وقت الصلاة، وأنا بكون عايز أركز وأخلق علاقة ما بيني وبين ربنا، بكون عايز أعمل علاقة ما بيني وبين ربنا والسما، ،والصلاة أهم فرض في حياتي وفي حياة أي مسلم، ووقت الصلاة عقلي بيكون ممسوح، وربنا رازقني إني بيتي هادئ جدا، وأوقات بصلي في الروف أو الجنينة في البيت خاصة في الصيف”.

وأضاف: “بعد ما أخلص الصلاة بحب أقرأ آية الكرسي وآخر آيتين في سورة البقرة، وبمجرد ما بخلص الصلاة بكون رجعت الدنيا لإني وقت الصلاة بكون خارج الدنيا، ودي هي الطريقة اللي بصلي بيها، واللي أنا مقتنع بيها، واللي من غير ما تكون في القرآن أو في السنة، لكن هي منطقية لإن ربنا قالي استفتي قلبك، وقالي أقرأ وأنا لما طبقت ده وصلت للنوع ده من الخشوع والإيمان”.

وأردف: “في ناس بيصعبوا عليا من الطريقة اللي بيصلوا بيها، لإن ربنا مقلناش نصلي زي الإنسان الآلي، وإحنا وقت الصلاة بنطير وبنرجع”.

واختتم حديثه قائلا: “الدين الإسلامي بتاعنا مفيهوش زعيق وده دين هدوء وسلام ، وأنا في رمضان عمرى ما صليت التراويح في المسجد، ولكن دايما في البيت لوحدي مع ربي والقرآن”.