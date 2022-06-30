شريف اسماعيل يغني “سلام كبير” ياللون الشعبي المصري

المستقلة/-طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، أحدث إنتاجاتها الغنائية المصورة، أغنية “سلام كبير” للفنان المصري شريف اسماعيل بأول تعاون بينهما.

وصدر كليب أغنية “سلام كبير” حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم.

ونقل الكليب صورة بسيطة عن حياة المصريين اليومية، حيث سلط الضوء على طيبة المصريين و “الجدعنة” التي تميزهم، ونقل مشاهد مختلفة من الأحياء والشوارع والمقاهي ونهر النيل وبرج القاهرة.

على صعيد الصوت، جاءت أغنية “سلام كبير” بقالب غنائي شعبي من حيث اللحن، وجسد النص صورة شعرية عن مناطق مصر بأسلوب سهل وخفيف وقريب من المصريين.

جدير بالذكر أن أغنية “سلام كبير” كلمات خالد فرناس والحان وتوزيع محمد شفيق.