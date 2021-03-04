شركة مالية سويسرية تتوقع ارتفاع سعر البتكوين الى 60 الف دولار

المستقلة / -توقع الرئيس التنفيذي لشركة “نيوسينت” المالية السويسرية، فلاديمير سميتينين، أن يرتفع سعر العملة المشفرة “بيتكوين” خلال فترة الشهر ونصف الشهر والشهرين القادمة إلى 60 ألف دولار.

وأشار سميتينين إلى أن “البيتكوين” قد يبلغ سعرها بحلول نهاية العام الجاري ما بين 80 إلى 100 ألف دولار، وقد يرتفع سعرها في الأشهر القليلة المقبلة إلى 60 ألف دولار.

وكان سعر عملة “بيتكوين” المشفرة قد ارتفع في 3 مارس خلال عمليات التداول بنسبة 10.54% لتصل إلى 52576 ألف دولار، حسب بوابة “كوين ديسك”.

وقال سميتينين في هذا الصدد: “حسب توقعاتنا، في غضون شهر ونصف الشهر إلى شهرين، قد يرتفع سعر البيتكوين إلى 60 ألف دولار، وبحلول نهاية العام إلى 80-100 ألف دولار”.

ولفت الخبير المالي الدولي إلى أن سوق العملات المشفرة كان في الأسبوعين الماضيين في مرحلة ذروة الشراء، وبعد ذلك تلتها فترة التصحيح المتوقعة، مضيفا أنه “من أواخر فبراير إلى منتصف مارس، كانت المعنويات في جميع الأسواق محايدة بشكل تقليدي، حيث تقوم الأسواق بالتصحيح كل عام في هذا الوقت، لذلك نفترض أنه حتى منتصف مارس سوف تسود معنويات حيادية أو تصحيحية، وخلال هذه الفترة قد ينخفض سعر البيتكوين إلى 30 ألف دولار. وفي غضون 30-45 يوما، نتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 60 ألف دولار وما فوق”.