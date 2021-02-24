شركة لكزس تقدم عدد من الاصدارات الفاخرة وبمواصفات امن عالية

المستقلة /- تقدم العلامة التجارية اليابانية لكزس، العديد من الاصدارات الفاخرة و التي تضم باقة من مواصفات الأمان، والقدرات الفنية المختلفة، و من بين هذه النماذج المطروحة يأتي كلا من UX و NX و RX يحملوا معهم حزمة من اللمسات الساحرة.

حصلت NX على نوعين من المحركات الأول بنزين سعة 2000 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 235/238 حصان، والاخر هجين بسعة 2500 سي سي، بقوة 197/200 حصان، و تألقت المقصورة الداخلية بـ شاشة عرض بانوراما، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط قياس 1.3 بوصة، و نظام ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية.

بينما زودت النسخة RX موديل 2021 بمحرك V6 سداسي الاسطوانات، بسعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 300 حصان، و بذلك يتفوق على قدرات RX300، والذي ينتج قوة احصنة تتراوح بين 238 و 235 حصان.

بالإضافة إلى تصميم مبهر، و بشبكات سوداء كبيرة و متعددة المقاطع الهوائية، ترتكز على عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، تدعمها جنوط معدنية من 5 أضلاع مزدوجة.

و تحتوي داخليًا على شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 12.3 بوصة، تدعم خاصية APPLE CARPLAY و ANDROID AUTO، إلى جانب عدة تجهيزات داخلية تتعلق بمساعدة السائق، و وسائل الأمن و السلامة.

و تقدم UX 200 بمحرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 169 إلى 171 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT، و تضم عجلات رياضية قياس 18 بوصة، و مقصورة داخلية تتمتع بتطعيمات زرقاء، و مقود حركة متعدد المهام، و خاصية تفعيل وايقاف السيارة بدون مفتاح، و شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.3 بوصة تدعم تطبيقات الاتصال الحديثة.

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