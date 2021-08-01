شركة جوجل تطلق تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet

المستقلة/- أطلقت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet، تطبيق Google Meet الذي تم إطلاقه حديثًا هو تطبيق الويب التقدمي (PWA) ويختلف عن التطبيق القياسي لأنه يعمل في متصفح الويب، ويقال إن هذه التطبيقات توفر تجربة ويب أسرع.

ووفقًا لجوجل ، يحتوي تطبيق PWA الخاص بـ Google Meet على نفس ميزات Google Meet على الويب، ويتم تشغيله على أي جهاز يحتوي على الإصدار 73 من متصفح جوجل Chrome – والذي تم إصداره في مارس 2019 – وما فوق.

الأجهزة التي تدعم تطبيق Google Meet التقدمي للويب
-سيتمكن أي جهاز يعمل على أنظمة تشغيل Windows و MacOS و Chrome OS و Linux من دعم Google Meet PWA.

هل هو تطبيق متاح فقط لعملاء Workspace المدفوعين؟
لا ، سيتمكن جميع مستخدمي حسابات جوجل ، بما في ذلك عملاء جوجل Workspace ، وكذلك عملاء G Suite Basic و Business والمستخدمون الذين لديهم حسابات شخصية من استخدام Google Meet PWA.

كيفية تثبيت Google Meet Progressive Web App
على جهازك ، افتح الموقع الإلكتروني لخدمة Google Meet

في الجزء العلوي الأيسر من المتصفح ، في شريط URL ، انقر فوق تثبيت

يظهر تطبيق Meet في شريط التطبيقات الخاص بك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

شركة جوجل تطلق تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet

اخبار العراق

لجنة العمل والمهجرين تؤكد وجود قرابة 3 ملايين معاق في العراق

اخبار العراق

مفوضية حقوق الانسان تضع برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

اخبار العراق

التربية : نحو 650 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية للثالث متوسط

اخبار العراق

طارق حرب : عدم عقد جلسات البرلمان سببه تمتع المجلس بعطتله التشريعية

اخر الاخبار

أسعار ومواصفات لاند روفر رنج روفر موديل 2021 في السعودية

اخر الاخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح بمواد كيميائية

اخر الاخبار

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على أهالي حي الشيخ جراح بمواد كيميائية

اخر الاخبار

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تونس

اخر الاخبار

اختطاف وذبح هذا الفنان الكوميدي..شاهد

اخر الاخبار

العراق: 9 زلازل في المثلث الحدودي

اخبار الاردن

بحث تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع اذربيجان

اخبار الاردن

90 مليون دينار صافي أرباح مناجم الفوسفات النصفية

اخر الاخبار

للمرة الثانية.. زينة عماد تشارك محمد حماقي الغناء بالسعودية

اخر الاخبار

فيديو.. نيكول سابا تهدي جمهورها “الجو حلو”

اخر الاخبار

فيديو طريف لنوال الزغبي وماغي بو غصن على أنغام “ارقص”

اخر الاخبار

شريهان تروى قصة مؤثرة عن ابنتها