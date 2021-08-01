شركة جوجل تطلق تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet

المستقلة/- أطلقت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت تطبيق ويب مستقل لمنصة مكالمات الفيديو Google Meet، تطبيق Google Meet الذي تم إطلاقه حديثًا هو تطبيق الويب التقدمي (PWA) ويختلف عن التطبيق القياسي لأنه يعمل في متصفح الويب، ويقال إن هذه التطبيقات توفر تجربة ويب أسرع.

ووفقًا لجوجل ، يحتوي تطبيق PWA الخاص بـ Google Meet على نفس ميزات Google Meet على الويب، ويتم تشغيله على أي جهاز يحتوي على الإصدار 73 من متصفح جوجل Chrome – والذي تم إصداره في مارس 2019 – وما فوق.

الأجهزة التي تدعم تطبيق Google Meet التقدمي للويب

-سيتمكن أي جهاز يعمل على أنظمة تشغيل Windows و MacOS و Chrome OS و Linux من دعم Google Meet PWA.

هل هو تطبيق متاح فقط لعملاء Workspace المدفوعين؟

لا ، سيتمكن جميع مستخدمي حسابات جوجل ، بما في ذلك عملاء جوجل Workspace ، وكذلك عملاء G Suite Basic و Business والمستخدمون الذين لديهم حسابات شخصية من استخدام Google Meet PWA.

كيفية تثبيت Google Meet Progressive Web App

على جهازك ، افتح الموقع الإلكتروني لخدمة Google Meet

في الجزء العلوي الأيسر من المتصفح ، في شريط URL ، انقر فوق تثبيت

يظهر تطبيق Meet في شريط التطبيقات الخاص بك