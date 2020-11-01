شركة أبل تستبدل بعض سماعات AirPods Pro

المستقلة / – نشرت أبل صفحة دعما على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة تتعلق بمشكلة واجهها بعض مستخدمى AirPods Pro، إذ تبدأ الصفحة التى تحمل عنوان “برنامج خدمة AirPods Pro لمشاكل الصوت” بالقول إن عددًا صغيرًا من وحدات AirPods Pro التى تم تصنيعها قبل هذا الشهر تواجه مشاكل فى الصوت، وتتضمن هذه المشاكل أصوات طقطقة شبيهة بالأصوات الساكنة التى تزيد من مستوى الصوت فى البيئات الصاخبة.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، اشتكى المستخدمون أيضًا من أن إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، وهى الميزة التى تقضى على الضوضاء المحيطة والخلفية من AirPods Pro لا تعمل كما هو متوقع، وفى بعض الأحيان، تخترق ضوضاء الخلفية مثل حركة المرور من شارع مزدحم، أو ضوضاء الطائرات من السماء الصمت المتوقع من ميزة ANC .

ولاحظ المستخدمون الآخرون فقدان الأصوات المنخفضة والعميقة، لذا قررت أبل فعل الشيء الصحيح وستقوم هى أو مقدم خدمة معتمد تابع لها، بإصلاح المشكلة مجانًا، هذا بغض النظر عما إذا كان يجب استبدال أحد سماعتى الأذن أو كليهما.

يمكنك تحديد موعد فى متجر أبل أو الاتصال بدعم أبل أو البحث عن مقدم خدمة معتمد من الشركة، وقبل أن تقرر أى من هذه الأماكن استبدال الأجزاء المعيبة من AirPods Pro ، سيتم فحصها للتأكد من أنها مؤهلة للبرنامج.

وسيتم استبدال أجزاء AirPods Pro التى بها مشكلة مؤكدة، وتقول شركة أبل إن غطاء AirPods Pro غير مدرج فى أى من هذا ولن يتم استبداله حتى لو كانت سماعات الأذن نفسها تعانى من مشكلة.

من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الجديد من AirPods Pro العام المقبل وهناك تكهنات بأن النموذج الجديد سيحتوى على تصميم دائرى جديد بلا جذع.