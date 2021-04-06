شرطة كربلاء : القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل في ناحية الخيرات

المستقلة /- أعلنت قيادة شرطة كربلاء عن القاء القبض على متهم لقيامه بجريمة قتل في ناحية الخيرات التابعة لقضاء الجدول الغربي.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة “بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام عن وجود جثة لشخص مرمية في أحد شوارع ناحية الخيرات متعرضة لخمس اطلاقات نارية من سلاح نوع RBK وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الحادث”.

واضاف البيان ” بعد جهد مهني متواصل من قبل فريق العمل الأمني أثمرت الجهود من الإطاحة بالقاتل وبعد مواجهته بالأدلة انهار واعترف بقيامه قتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات فيما بينهم”.

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