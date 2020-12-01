شرطة صلاح الدين تقبض على 14 متهماً في صلاح الدين بقضايا مختلفة

شرطة صلاح الدين تقبض على 14 متهماً في صلاح الدين بقضايا مختلفة

المستقلة /- سرى جياد/ اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 14 متهماً بمواد قانونية بينهم متهم وفق المادة 4/ارهاب في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة انه تنفيذاً لتوجيهات وزير ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة،قامت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية.

واضافت بأن المديرية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاث متهمين في كل من قسم شرطة الشرقاط وفق المادة (٤١٣ ق ع) وقسم شرطة بلد وفق المادة(٤٥٦و٣٨٦ ق ع)،مبينةً القبض على متهمين اثتين في كل من قسم شرطة سامراء وفق المادة( ٤٥٩و٢٤٠ق ع )،وقسم شرطة الطوز وفق المادة(٤١٣ق ع و٢٨ مخدرات ).

واضافت انه تم القبض على متهم واحد في كل من اقسام شرطة يثرب وفق المادة( ٤٥٦ ق ع )،وقسم شرطة الدور وفق المادة( ٤٢٨ ق ع)،وقسم شرطة الدجيل وفق المادة(٤ ارهاب)،وقسم شرطة الضلوعية وفق المادة(٤١٣ ق ع).

وأكدت ن جميع المتهمين الملقى القبض عليهم اودعوا التوقيف.