شباب الهندية ينظم بطولة خماسي الكرة بمشاركة 20 فريقا للناشئين

المستقلة / علي النصر الله / .. نظم منتدى شباب الهندية محافظة كربلاء ، مساء الاحد ، بطولة الشهيد عبدالله حيدر دنفش بخماسي الكرة وبمشاركة عشرين فريقا لفئة الناشئين في ساحة المنتدى “.

وقال مدير المنتدى ماجد عودة الكرعاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” البطولة هي مبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي ينفذها المنتدى ، وجاءت استذكارا للشهيد الطالب عبد الله حيدر دنفش “.

وأوضح تقابل “في مسك الختام فريقا ، آل بو سماوي ، والسنية ، انتهت بفوز الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ووزعت الجوائز على الفائزين “.

وأضاف إن “البطولة حضرها عدد من المسؤولين في الحركة الرياضية في القضاء وعائلة الشهيد “.