شباب الهندية ينظم بطولة خماسي الكرة بمشاركة 20 فريقا للناشئين

المستقلة / علي النصر الله / .. نظم منتدى شباب الهندية محافظة كربلاء ، مساء الاحد ،  بطولة الشهيد عبدالله حيدر دنفش بخماسي الكرة وبمشاركة عشرين فريقا لفئة الناشئين في ساحة المنتدى “.

وقال مدير المنتدى ماجد عودة الكرعاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” البطولة هي مبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي ينفذها المنتدى ، وجاءت استذكارا للشهيد الطالب عبد الله حيدر دنفش “.

وأوضح تقابل “في مسك الختام فريقا ،  آل بو سماوي ،  والسنية ،  انتهت بفوز الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ووزعت الجوائز على الفائزين “.

وأضاف إن “البطولة حضرها عدد من المسؤولين في الحركة الرياضية في القضاء وعائلة الشهيد “.

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