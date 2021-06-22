شاهد.. 5 فنانات يقلدن سعاد حسني في فيلم يحمل اسمها

المستقلة/- منى شعلان/ قدمت مجلة What Women Want… Magazine ، فليماً قصيراً عن الفنانة الراحلة سعاد حسنى ، بمناسبة مرور 20 عاما على وفاتها، وقدمن شخصية السندريلا خلال الفيلم الذي حمل اسمها “سعاد”، فنانات مصريات وهن نسرين أمين وهند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن ومي الغيطي وبسنت شوقي.

فيلم سعاد الذى قامت ببطولته كل من نسرين أمين وهند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن ومي الغيطي وبسنت شوقي ، اعتمد على تقديم كل مقاطع بارزة من أعمال سعاد حسنى عن طريق الفنانات المشاركات فى العمل ، من خلال صوتها ، وهو تسرد قصيدة للراحل صلاح جاهين ، والتى قامت بتسجيلها إلى إحدى الإذاعات العالمية أثناء تواجدها فى لندن.

العمل تصوير وإخراج محمود رشاد و تتضمن مراحل مختلفة فى عمر سعاد حسنى من خلال أفلامها وهما ، فيلم حلوة شقية ، حيث جسدت تلك المرحلة الفنانة سارة عبد الرحمن ،وفيلم خلى بالك من زوزو ، وقدمت تلك المرحلة مى الغيطى ، وفيلم شفيقة ومتولى وقدمت تلك المرحلة نسرين أمين وفيلم الجوع و قدمت تلك المرحلة هند عبد الحليم ، فيلم الراعى والنساء وقدمت تلك المرحلة بسنت شوقى .