شاهد.. ياسمين عبد العزيز تتحول إلى رجل.. وأحمد العوضي يُعلق

المستقلة/- منى شعلان/ بخفة ظلها المعتادة نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها بعد تحول ملامح وجهها إلى رجل عن طريق فلتر سناب شات الجديد ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور.

وعبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، علقت على الصورة قائلة: “ياسين عبد العزيز” ليعلق زوجها أحمد العوضي على المنشور قائلاً: “لا ده أنت علي الله حكايتك بجد”.

وسبق وتعافى كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، من فيروس كورونا، بعد إصابتهما مؤخرًا خلال تصوير حلقات مسلسلهما الرمضاني “اللي مالوش كبير.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا محمد عبد العظيم، وبدرية طلبة، وخالد سرحان، وإيمان السيد، ودينا فؤاد وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود يس، وإخراج مصطفى فكري، وحقق نجاحاً منقطع النظير أثناء عرضه.

 

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