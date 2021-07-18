شاهد.. والد حلا شيحة يبكي على الهواء.. والفنانة تهاجمه

المستقلة/- منى شعلان/ دخل الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، في نوبة بكاء على الهواء، حزنًا على تصرفات ابنته الأخيرة وموقفها من الفن.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “بنتي معمولها كمين أو مخطوفة”.

وأكد: “في جهات وأياد أخرى أو زوجها ضغط عليها للعودة لارتداء الحجاب وترك الفن وده مش كلامها”.

وفتح الفنان التشكيلي، النار على الباحث الإسلامي، معز مسعود زوج ابنته، وقال ضمن تصريحاته: “ابنتي طيبة وبسيطة جداً ولكن حصل عليها تغيرات جعلتني أشعر بالقلق الشديد، وأشك كثيراً أن تصريحها الأخير لم يأت منها”.

وتابع: “الأستاذ معز مسعود نزل بوست وكان يمدح فيه شجاعتها ويؤكد أنا طريقهم واحد، أنا عاوز أفهم أى طريق يتحدث عنه وهي فنانة؟ حلا عمرها ما قالت الفن حرام ولا ارتدت حجاب”.

وأضاف: “يجب أن نبحث من المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة، لأن بنتي مختطفة، وأنا حزين جداً لهذا الاختطاف، لأن حلا فنانة”.

واختتم بقوله: “قلت لمعز عدة مرات إن كلمة داعية لا تتفق مع الأفكار الذى يتحدث عنها ضد التطرف على اليمين والشمال، لكن ما أراه منه يقول عكس ذلك، وما كتبته حلا شيحة بتأثير من معز مسعود وأرفض هذا الكلام بالكامل”.

من جانبها ردت الفنانة حلا شيحة، على تصريحات والدها

عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، قائلة: “الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدًا.

وتابعت: “أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائمًا بيهدّيني، وطبعًا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها”.

وأضافت الفنانة حلا شيحة قائلة: “لن أسمح لأحد الكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله أفكاره وأراؤه العلمية والدينية المختلفة الجميلة وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز هو في إيه في بلدنا الأيام دي بنحارب و نصارع في بعض و عايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض”.

وواصلت حلا الهجوم والرد على منتقديها حيث قالت: “هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جدًا لأنه يعرف معز كويس جدًا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدًا وشاف منه كل خير”.

وسردت “حلا” تفاصيل زواج معز قائلة: “معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاثة أولاد ربنا يخليهم له جمال ما شاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدًا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق، وكلنا معرضين لده طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدًا وعندي أولاد مثله وأولادنا شبه بعض الحمد لله واستقرينا إحنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض ونخوض في أعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده إحنا جرالنا إيه، في الآخر بوجِّه كلمة لوالدي الحبيب ألا يصح أبدًا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع”.

واختتمت حلا بقولها: “أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف أنه زوجي وبعتز بيه وإحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج، وكل كلمة أكتبها وقلتها نابعة مني وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني، وتديني اللي بدأ من أكتر من ١٥ سنة من المنطقي أن معز مش هو سببه مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله، ويا ريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، احسنوا الظن”.