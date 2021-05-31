شاهد.. نهى نبيل تستعرض فخامة منزلها في دبي

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها بسبب ”سجدتها“، في مطار دبي، فور وصولها للإمارات بعد غياب دام عامين، في أول زيارة لها بعد أن رفعت النيابة اسمها وزوجها من قوائم الممنوعين من السفر وإلغاء التحفظ على أموالها في القضية المعروفة إعلاميا بـ غسيل أموال المشاهير في الكويت.

ومن خلال لقاء الفاشينيستا الكويتية ببرنامج mbc trending، قالت أنها استطاعت أن تتصدر التريند في الوطن العربي، من خلال ”سجدة“، رغم أنها كانت شكرًا لله فقط، معقبة أن الجميع يلتصق في اسمها كي يكون له حضور، لكن هذا لا يعنيها.

وأكدت نهى نبيل، أنها لا تلتفت للأشخاص الحاسدين، ولا أعداء النجاح، مشددة على أنها أصبحت تصنع ”الترند“، بسبب اسمها، متابعة:“لا ألتفت سوى للكلام الزين والرائع، لكن الذي يغلط ويهاجم لا يعنيني على الإطلاق“.

وقالت نهى نبيل، ساخرة:“بمناسبة الترند انتظروني بكرة راح أعمل ترندًا عالميًا على أنفي، أنا شخصية ناجحة، واسمي نفسه يصنع الترند بين المشاهير.

أضافت الفاشينستا الكويتية، أنها أدركت معنى نعم الله التي لا نشكره عليها، ومنها حرية السفر والخروج أيمّا نشاء، مشيرة إلى أنه لو كان الوضع معكوسًا، وغابت عن الكويت مجبرة، ثم عادت إليها، كانت لتسجد نفس السجدة، لأنها في منتهى العفوية.

واستعرضت نهى نبيل خلال اللقاء فخامة منزلها موضحة أنها تفضل بعض الأركان في منزلها، بصورة خاصة، حيث صممتها بنفسها، ومنها طاولة الطعام التي يتجمع عليها أفراد العائلة على وجبتي الغداء والعشاء، وهي مصممة من قاعدة خشبية وقرص زجاجي، محاط بكراسي خشبية مطلية باللون البني.

وتفضل نبيل أيضًا منطقة المعيشة في منزلها، والتي قالت عنها أنها أرادت لتصميمها أن يكون مريحًا ودافئًا وبسيطًا مع لمسة من اللمعة والفخامة، تمثلت في نجفتين كبيرتا الحجم يتدلى منهما كريستالات لامعة.

من ناحية أخرى أكدت نهى نبيل أنها مالكة شركة خاصة بالسوشيال ميديا، وهي حريصة على إنشاء التراخيص اليومية منذ اليوم الأول لها، لذلك لم يكن من الصعب توفير المستندات اللازمة لكل مبلغ دخل حساب الشركة أو حسابها الخاص.

أوضحت أنها قدمت كل هذه المستندات للجهات المعنية، ووجهت لهم رسالة شكر خاصة نيابة الكويت، على الصبر وحسن المعاملة، مضيفة أن تبرئتها وزوجها في هذه القضية، خطوة نحو حفظ الأوراق الرسمية للقضية، وعودة كل شيء إلى مساره الصحيح.