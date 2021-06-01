شاهد.. معجب يقتحم المسرح على هيفاء وهبي.. وهكذا تصرفت

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء أمس.

وتعرضت وهبي إلى تصرف مفاجئ من أحد معجبيها أثناء غنائها في الحفل ، حيث قام باقتحام المسرح حتى يلتقط صورة معها فما كان منها إلا أنها رحبت به وطلبت منه النزول نظرا لقوانين التباعد بسبب فيروس كورونا.

وفى سياق آخر تواصل هيفاء وهبي العمل على أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه مع نهاية العام الجاري، حيث سجلت جميع أغانيه ما بين مصر ولبنان في عدد من استوديوهات الصوت.

ستقدم هيفاء وهبي أغنية شعبية بعنوان “الشر سيطر”، من ألحان أحمد شعبان، وكلمات رمضان محمد، ويتم حاليا تنفيذها في دولة لبنان، لكي تطرح خلال الأسابيع المقبلة قبل طرح الألبوم.

من ناحية أخرى، تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” بدور العرض السينمائي، قريبا، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.

“أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل “أسود فاتح” الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة “mbc مصر”، وشاركها في البطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.