شاهد.. مطالبات بالقبض على السعودية “أثير الحلوة” بسبب مقاطع “خادشة للحياء”

المستقلة/- منى شعلان/ حالة من الغضب تسببت بها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والمعروفة باسم “أثير الحلوة”، في المملكة بعد ظهورها فى مقطع مصور غرفة نومها وصفه النشطاء بأنه خادش للحياء.

وظهرت “أثير الحلوة” بالفيديو المتداول بين الجمهور على السوشيال ميديا، وهي بملابس نوم ضيقة في غرفتها، وتنام على سريرها وتستعرض جسدها، ليظهر جزء من أسفل ظهرها، بينما تقوم فتاة أخرى بتصويرها.

وتصدر هاشتاغ (#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه) التريند في المملكة، طالب خلاله المغردون بالقبض على أثير، وأكد بعضهم أنها ليست سعودية الجنسية.

وتعد أثير الحلوة من أبرز الناشطات السعوديات، وتبلغ من العمر 25 عاما، وتنشر عبر تطبيقي “سناب شات وتيك توك” مقاطع فيديو إعلانية ومقالب وأغاني.

ويتابع “أثير الحلوة” عبر التيك توك ما يقارب 2 مليون شخص، واشتهرت بسبب مقاطع الفيديوهات والمقالب التي تقوم بها مع صديقاتها “حنان” وعائلتها، التي تضفي على المتابعين الكثير من المرح، و الضحك والترفيه، وهذا ما دفع الناس للبحث عن حسابها الرسمي عبر منصة السناب شات.

مطالبات بالقبض على أثير الحلوة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء ومسيئة ومخالفة للذوق العام ..#اثير_تشوه_سمعه_السعوديه pic.twitter.com/iYP7BfFXk1 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 5, 2021