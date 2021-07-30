شاهد.. مسلسل كارتون يسخر من حياة العائلة المالكة البريطانية

المستقلة/- منى شعلان/ أثار مسلسل كارتون ي حمل اسم “The Prince” (الأمير) ضجة واسعة مع عرض أولى حلقاته، أمس الخميس، على منصة “إتش بي أو ماكس” الأمريكية، بسبب سخريته من أفراد العائلة المالكة البريطانية.

ويرصد المسلسل المكون من 12 حلقة فقط التجارب والمحن الخيالية للأمير جورج، الذي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني، حيث يوميات الأمير جورج، نجل الأمير وليام، بشكل ساخر، والذي تم تصويره بأنه مستبد داخل القصر الملكي.

ولم يسلم أي شخص من المشاهير داخل العائلة المالكة من الكوميديا ذات الطابع القاسي، سواء كان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، والأمير وليام وزوحته كيت ميدلتون، والأمير تشارلز.

وفي أحد مشاهد المسلسل، يتم السخرية من انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن تخليا رسميا عن صفتهما الملكية، من خلال شخصية هاري الكرتونية التي تصف شقة فسيحة بأنها “أصغر قصر” كان موجودا فيه على الإطلاق.

وعندما تم تصحيحه وإخباره أنه كان في شقة، قال الأمير هاري على الفور: “أعلم هذا، الكثير من القصور الصغيرة داخل قصر واحد كبير”.

وقام الممثل البريطاني الشهير، أورلاندو بلوم، بطل أفلام “Lord of the Rings” (سيد الخواتم) بالأداء الصوتي للأمير هاري في المسلسل، والذي يُعتقد أنه صديق مقرب له، لكن أكد بلوم أنه لم يكن التقى هاري عندما تعاقد على المسلسل.

يشار إلى أن العقل المدبر لمسلسل “The Prince” هو غاري جانيتي، منتج مسلسل الكرتون الساخر للبالغين الأمريكي الشهير “Family Guy”، وقد قام جانيتي بالأداء الصوتي لبطل العمل، الأمير جورج.

في المقابل، يصور مسلسل “The Prince” ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، بأنه ملك مستقبلي متعطش للسلطة ولا يزال يخشى والدته، ملكة بريطانيا، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

بينما في مشهد آخر، يتم نقل الأمير وليام من السرير إلى الحمام من قبل مضيف، عندما يبدي رغبته في قضاء حاجته.

كنا تظهر الكوميديا الساخرة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية وهي تطلق النار على أحد مرافقيها بعد أن فاجئها وهو يخبر الأمير جورج: “يا عزيزي، ليس لديك أي فكرة عن مقدار العمل الشاق الذي يتطلبه أن تكون رئيسا لأسرة دولة”.

وأثار مسلسل الكرتون الجديد “The Prince” انتقادات من مجموعة من المصادر، إذ اقترح البعض ألا يتعرض أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون الملكيين للمساس.

بينما أكد منتج منافس لاستوديوهات “ديزني” أن “السخرية من طفل يبلغ من العمر سبع سنوات يبدو قاسيا وغير عادل”.

من ناحيته، دافع صانع المسلسل، غاري جانيتي، عن العرض، وقال إن هدفه هو جعل المسلسل “مضحكا للغاية”، وأعرب عن أمله في أن يرى الجمهور “كل شيء يُقصد به المودة”، بحسب تعبيره.