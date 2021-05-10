شاهد.. مستوطن إسرائيلي يحاول دهس مواطنين فلسطينيين بسيارته في القدس

شاهد.. مستوطن إسرائيلي يحاول دهس مواطنين فلسطينيين بسيارته في القدس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن مستوطنا إسرائيليًا حاول دهس شبان فلسطينيين قرب منطقة باب الأسباط في القدس.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لرجل يقود سيارة بيضاء اللون، يحاول دهس مشاة عند باب الأسباط بالمسجد الأقصى بالقدس.

#شاهد: مستوطن يدهس عدد من المواطنين الفلسطينيين عند باب الاسباط بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/GAdswmMFLg — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 10, 2021

وقال شهود عيان إن حادث الدهس كان مقصودا.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: “المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال”.