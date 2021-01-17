شاهد.. محمد رجب يشعل السوشيال ميديا بسبب “ضربة معلم”

المستقلة/ منى شعلان/ استطاع الفنان المصري محمد رجب، أن يتصدر محركات البحث جوجل ، وحديث السوشيال ميديا عقب مشهد كوميدي له خلال الحلقة الـ 40، ضمن أحداث مسلسله “ضربة معلم”، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة cbc.

وأظهر محمد رجب قدراته الكوميدية، خلال مشهد جمعه بينه وبين هاجر أحمد “ليلى” ، في ليلة الدخلة عقب إنقاذه الموقف بعد هروب العريس من حفل الزفاف، وظهر رجب “جابر” في المشهد بثقافته البسيطة عن ليلى وهو يطلب منها أن تغير فستان الزفاف ، لتسخر منه ومن ملابسه.

وتدور أحداث مسلسل ضربة معلم في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير “جابر” الذي يؤدي دوره محمد رجب في حارة شعبية، ويعاني من الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع، ثم تنقلب حياته رأسا على عقب.

يذكر أن مسلسل “ضربة معلم” تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.