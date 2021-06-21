شاهد.. محاولات الأهالي في إنقاذ ضحايا حادث تصادم قطار بأتوبيس في مصر

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وقع منذ قليل حادث قطار بسيارة “ميني باص” يقل عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات ووفيات، حيث بلغ عدد الوفيات هو 2 فقط، بالإضافة إلى 6 مصابين، في حادث قطار حلوان.

وقام أهالي منطقة حلوان بتسطير ملحمة كبيرة في إنقاذ المصابين، حيث أنه حتى الآن لم يصدر بيانًا رسميًا حتى الآن يوضح العدد الحقيقي للمصابين والوفيات.

وكان قسم شرطة حلوان، تلقى إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، ووقوع

إصابات ووفيات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

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