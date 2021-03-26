شاهد : لحظة التصادم المروع لقطاري سوهاج في جنوب مصر

المستقلة/- منى شعلان/ وقع ظهر اليوم الجمعة حادث تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج المصرية، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وكشفت الهيئة العامة للسكة الحديد، في بيان صحفي، تفاصيل الحادث الأليم، مشيرةً إلى أنه أثناء مسير قطار157 مميز الأقصر-الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا بسوهاج، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وأضافت أنه في تمام الساعة 11.42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، انقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة 32 مواطنًا وارتفاع الإصابات لـ 114 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وفي ذات السياق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة، للتحقيق في حادث قطاري سوهاج وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات.

وكتب السيسي منشورًا على “فيس بوك”، قال فيه: “تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج. إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة و موافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة”.

وتابع: “على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة. وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله. وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا”.

ويواصل رجال الحماية المدنية استخراج الجثث والمصابين من داخل القطارين، إثر حادث مركز طهطا بسوهاج، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الواقعة.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، منذ قليل، حيث انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق بموقع الحادث، كما ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث.

وكان مرفق إسعاف سوهاج أعلن الدفع بـ49 سيارة إلى موقع حادث تصادم القطارين وجارٍ نقل المصابين، كما أكدت مستشفيات المحافظة رفع حالة الطوارئ لاستقبال حالات الإصابة والوفيات.

وشهدت محطة السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفين، ووقوع ضحايا.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بوقوع حادث تصادم هائل بين قطارين بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز ووجود متوفين.