شاهد.. لحظة الانفجار العنيف في ميناء جبل علي النفطي في دبي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاهد الأولى للانفجار العنيف الذي وقع في ميناء جبل علي بمدينة دبي الإماراتية

وكانت وكالة “رويترز” أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة دبي، فيما أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن الانفجار وقع في ميناء جبل علي النفطي.

 

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