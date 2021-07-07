شاهد.. لحظة الانفجار العنيف في ميناء جبل علي النفطي في دبي
المستقلة/-أحمد عبدالله/ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاهد الأولى للانفجار العنيف الذي وقع في ميناء جبل علي بمدينة دبي الإماراتية
🔥 Suspected oil tanker docked at Jebel Ali port, Dubai, has exploded. pic.twitter.com/l7CaM0Moa1
— PiQ (@PriapusIQ) July 7, 2021
وكانت وكالة “رويترز” أفادت بسماع دوي انفجار في مدينة دبي، فيما أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن الانفجار وقع في ميناء جبل علي النفطي.
🔥 Video of the Jebel Ali Port explosion – pic.twitter.com/XQvuEN7QxX
— PiQ (@PriapusIQ) July 7, 2021
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