شاهد.. كيف ودع مشاري البلام جمهوره قبل وفاته ؟

المستقلة/- منى شعلان/ روي المنتج والمؤلف الكويتي مشاري العميري، موقفاً حدث بينه وبين الفنان الراحل مشاري البلام، الذي رحل عن عالمنا في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بـ“كورونا، أثناء تصوير مسلسل له.

وكشف العميري أن البلام طلب منه تغيير نهاية مشهده الأخير في مسلسل ”الوصية الغائبة“، حيث كان من المفترض أن ينتهي دوره في هذا العمل باختفائه بعد إصابته بالجنون، ولكنه طلب منه أن ينتهي بموته.

َوأشار العميري في لقاء تليفزيونى له، أن مشاري البلام، قال له :”أنا لا أريد أن تكون نهاية الشخصية التي ألعب دورها بهذه الطريقة بل أريد أن تكون نهاية يتذكرني بها الجمهور“.

وتابع العميري: ”وطلب مني أن تكون النهاية هي مشهد موته في السوق.. وبالفعل وافقت على طلبه وكتبت المشهد سريعا وأرسلته للمخرج المنفذ“، موضحا: ”كل طاقم العمل كان يستغرب طلب مشاري بهذا التغيير“.

وأكد مؤلف العمل الدرامي أن هذا المشهد أثر في الجمهور كثيرا بشكل كبير كما توقع البلام، معلقا: ”سبحان الله وكأنه كان يريد توديع جمهوره بهذه الطريقة“.

وسبق وأن علق الفنان الكويتي صالح مشاري البلام، نجل الراحل مشاري البلام، على مشهد ظهوره الأول بمسلسل ”بيت الذل“، قائلا: ”مشهد ابوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشال ميديا.. ووايدحبيت اشترك مكان ابوي في المسلسل“.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: بعد وفاة والدي أخبروني بأن هناك مشاهد متبقية والدي لم يصورها، والأستاذة صمود الكندري قالت إنهم لا يريدون حذف هذه المشاهد، ويريدون مني تأديتها، وأنا رحبت بالفكرة.

 

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