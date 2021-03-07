شاهد : فاتن حمامة تثير ضجة بصورة قبل 81 سنة

المستقلة /- أحدثت صورة قديمة للفنانة الراحلة فاتن حمامة الجدل الواسع بين رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد ان انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية والعنكبوتية.

الصورة التي تم التقاطها للفنانة كانت تبلغ من العمر اقل من 10 سنوات، قبل ان يتبين في وقت لاحق بأن الصورة تم التقاطها في اربعينات القرن الماضي خلال تصوير فيلم “يوم سعيد”.

اما الفنانة الراحلة فقد كانت قد شاركت بهذا الفيلم في مشاهد قصيرة وتقدر بـ 3 مشاهد، وفي حينها بدأ مشوارها الفني عندما لفتت أنظار المخرج محمد كريم بذكائها وحضورها وموهبتها.

وبعد تمثيلها في هذه المشاهد، قام المخرج ب إضافة بعض المشاهد والمقاطع الحوارية الخاصة بها.

لقبت بسيدة الشاشة العربية وقد نالت ه1ا اللقب بجدارتها وموهبتها وحضورها الفني الرائع، وبقيت محافظة عليه، حتى بعد وفاتها في 17 كانون الثاني/يناير عام 2015. هي النجمة والبطلة ذات الوجه الملائكي البريء.

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