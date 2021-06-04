شاهد.. عمرو أديب يوجه اتهام خطير لمحمد رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، مواطنه الفنان محمد رمضان، بسبب الفيديو الذى أعلن من خلاله عن التحفظ على أمواله، موجه لها اتهاما بالتحريض على عدم التعامل مع البنوك المصرية.

وعرض أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر قناة mbc مصر، وعلق على الأمر مهاجما رمضان قائلا: “محمد رمضان فاكرنا هبل فكرنا في عصر الجمهور الحقيقة مبتوصلش، وحب يدينا انطباع أن هو مش بيعز حاجة على البلد، وأن البلد حطت إيديها على فلوسه أحنا عندنا مصاريف كتير وناخد منين ناخد من محمد رمضان، بيضحك علينا كلنا بيقول البلد حطت إيدها على فلوسي، لا يا عم البلد عايشه من غير فلوسك وفي غنى عنها”.

وتابع: “يطلع محمد رمضان مصمم يكذب علينا تاني ويقول للعالم أن في مصر الحكومة لتحط إيدها على فلوس الناس، مصر مزنوقة في قرشين واخدت فلوس رمضان، وقالك أنا بشيل الفلوس في البيت هو دا اللي بتعلمه للناس أنهم ميتعملوش مع البنوك اللي في مصر وأنهم ميتعملوش مع البنوك الوطنية، بتقولهم خلي بالك الدولة ممكن تحط ايدها على فلوسك وحطها تحت البلاطة”.

واختتم : “أنت قررت أنك متدفعش فلوس الراجل مع أنك عارف أنه حقه، أنت مش شايف أنت حصلك إيه وإيه اللي بيجرالك على مدى شهر.

هذا وكان أطل الفنان المصري محمد رمضان على المتابعين عبر صفحته الخاصة على انستغرام في مقطع فيديو معلناً تحفظ الدولة المصرية على أمواله في البنك.

وأشار محمد رمضان في الفيديو أنه تلقى إتصالاً من البنك يقول له أن الدولة المصرية تحفظت على أمواله، فما كان منه إلا أن أجابه بالقول ” أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا أعتراض”.

وتابع:” الناس الشعبيين اللي زي حالاتي و الفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة، صباح الخير يا مصر ”.

كشف مصدر مصرفي مسئول عن سبب التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، والذي تناقلته عدد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا أمس الخميس.

وقال المصدر، إن سبب التحفظ على أموال محمد رمضان، يأتي بسبب حكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أموال رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

ولفت المصدر، إلى أن أسرة الطيار أبو اليسر حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم.

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‏كان البنك التجاري الدولي قد أصدر أمس بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

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‏ وأوضح البنك، أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية”، مشددًا على “التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

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‏وكانت أزمة اندلعت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص “أبو اليسر” مدى الحياة، بعد أن سمح لـ”رمضان” بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

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‏عقب ذلك دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضًا عن الضرر الذي لحق بـ”أبو اليسر”.

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وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي طالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بسبب قيام الفنان بنشر صورة له وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر.

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وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان بدفع تعويض 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.