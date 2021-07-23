شاهد.. عشاء محمد رمضان يتحول إلى حفل غنائي

المستقلة/- منى شعلان/ شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره فيديو جديد ظهر فيه وهو يغني ويرقص على أغنيته “رايحين نسهر”، مشيرًا إلى أنه كان ذاهبًا للعشاء مع زوجته، ولكنه غنى عندما التقى بجمهوره.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الشخصي “إنستغرام”، وعلّق عليه: “في الساحل نزلت أنا ومراتي نتعشى في لاروچ مراسي عملت حفلة.. واتعشينا في البيت.. ملحوظة الفيديو تصوير مراتي”.

وعلى جانب آخر، طرح رمضان مُؤخرًا أغنية “ثابت” التي تخطت حاجز الـ9 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك بعد عِدة أسابيع من طرحها.

يشار إلى أن كليب “ثابت” من إخراج محمد سامي، والأغنية كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبد العاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايلست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان.

كما عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.