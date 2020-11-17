شاهد : ظهور مفاجئ لراحلة رجاء الجداوي – صور

المستقلة /- ظهرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية؛ وقد وضع القائمون على المهرجان نصب تذكاري ليمثل حضوراً فخرياً للفنانة الراحلة.

وأهدى المهرجان هذه الدورة إلى روح الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي الذي توفيت إثر إصابتها بفايروس كورونا.

وأُقيم المهرجان في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 الدورة الحادية عشر بمصر، بحضور عدد كبير من الفنانين وتكريهم على أعمالهم خلال سنة 2020.