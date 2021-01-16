شاهد.. شبيهة زبيدة ثروت تحدث ضجة في مصر

المستقلة/ منى شعلان/ أحدثت الفتاة المصرية فاطمة هتلر خلال الساعات الماضية ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب الشبه الذى يجمعها بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت إلى حد كبير.

البداية كانت بنشرها صورا لنفسها بالأبيض والأسود بالزي المصري فانهالت عليها تعليقات المتابعين تطري على جمالها وتشببها بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت،وزاد عدد متابعيها على فيسبوك عشرات المرات رغم أنها من عائلة محافظة ولا تسعى للشهرة.

تقول ابنة محافظة الشرقية العشرينية فاطمة: “هواياتي منذ الطفولة رسم البورتريه، وأحب الرسم والمناظر الطبيعية”، مضيفة أنها عندما بدأت بنشر أعمالها، التفت المتابعون إلى ملامحها وقارنونها بالفنانة زبيدة ثروت.

وأشارت إلى أنها طالبة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وأنها اختارت اسم هتلر “لقبها” على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اسم متميز وأيضا لحبها لشخصية الزعيم الألماني وتأثرها به.

وأوضحت فاطمة أنها من قرية ريفية وهي الأكبر لثلاثة أبناء، ورفضت العديد من المقابلات التلفزيونية ولقطات الفيديو معها لأنها من أصل ريفي له عادات وتقاليد ترفض الأضواء.

وتابعت: “أحب التمثيل والغناء لكنني مهتمة بدراستي في هذه الفترة”،وبينت فاطمة هتلر أنها تشبه والدها الذي ورثت منه عيون خضراء تميل إلى اللون العسلي.

وأشارت فاطمة إلى أنها تتعرض للتنمر عند مشاركتها أي صورة شخصية لها عبر صفحتها الخاصة، حيث صرحت: “في الأول كان شكلي عادي مثل أي طفلة، مع الوقت كبرت وملامحي تغيرت بالتدريج وأصبحت أشبه زبيدة ثروت، وبدأت الملاحظات من أهلي حتى ذهبت إلى الجامعة حيث قال لها زملاؤها إنها شبه زبيدة ثروت”.

وبعد هذا الشبه الكبير مع النجمة زبيدة ثروت أثارت فاطمة هتلر الجدل من خلال تعليق لها حول الارتباط حيث أكدت أنها تفضل البقاء عزباء إلى الأبد وتفكر في عدم الارتباط أبداً، حيث قالت نصاً: سنظل سنجل حتى تقوم الساعة وهذا شيء رائع وهو ما جعل الأسئلة تنهال عليها حول هذه الفكرة لكنها لم توضح المزيد حول الأمر.