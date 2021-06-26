شاهد..  رد مهند الحمدي على متابعة قالت له: احس بالغثيان إذا شفت وجهك

المستقلة/- منى شعلان/ عبر الفنان السعودي مهند الحمدي عن استيائه الشديد، من تعليقات بعض المتابعين له عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، بعد أن وجهت له متابعة رسالة جارحة.

وتلقى مهند الحمدي تعليقاً من أحد المتابعات له قائلة: “أقسم بالله أني أحس بالغثيان إذا شفت وجهك.. وكل مرة أسوي لك إخفاء تطلعلي”.

وجاء رد مهند الحمدي عليها قائلاً: “والله تقدرين تسوين بلوك، وإن شاء الله ما أطلعلك أبداً ولا أنتي تطلعين لي أبداً بإذن واحد أحد ليوم القيامة”.

وفي الوقت نفسه سخر مهند الحمدي من تعليق متابع على جنسيته قائلاً: “يا أخي للحين أنا مو مقتنع أنك سعودي”،

ليأتي الرد ساخراً: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. لازم تقتنع أني سعودي لأني كده ما راح أقدر أنام، وهكون حزين ومضايق إذا أنت ما اقتنعت”.

وفى وقت سابق كشف الفنان السعودي، مهند الحمدي، عن سبب عدم نشره يومياته على حسابه بتطبيق “سناب شات”، موضحاً أنه لا يستطيع أن يشارك جمهوره كل تفاصيل حياته اليومية؛ لأن ذلك لا يتفق مع شخصيته، مشيراً إلى أنه رغم أن ذلك من الممكن أن يؤثر في عدد متابعيه، فإنه لا يمكن أن يفعل عكس ذلك.

وقال الحمدي، عبر مقطع فيديو له عبر حسابه على “سناب شات”: “هذه شخصيتي لو أوصل إنه يصير عندي 100 مليون فلورز.. والله زي ما أنا وقت ما ودي أصور هصور.. ووقت ما أحس أني ما عندي سالفة ممكن أصور سناب سريع وأنا في السيارة.. بس أني أكون مبرمج نفسي أنه مثل الدوام ومفروض على كل يوم.. مستحيل”.

وأضاف: “في غيري يعتبره دوام.. لأنه أصبح المصدر الأساسي لرزقهم.. ولا أنكر أن السناب شات أصبح شيء مهم ويطلع ملايين.. ورغم ذلك أنا ما أقدر أكون كذلك.. لأن أنا اخترت شكل حياتي اني اكون ممثل أصور مسلسلات.. والسوشيال ميديا وقت ما قدرت اصور صورت.. صح ممكن يقل عدد متابعيني ولكن ذلك لا يهمني”.

وأكد أن “السوشيال ميديا” وسيلة عظيمة، لكنها من وجهة نظره أصبحت في انحدار، نظراً لسعي الكثيرين من المشاهير إلى زيادة عدد متابعيها بغض النظر عن المحتوى المقدم، مشيراً إلى أن البعض يتعمد إثارة الجدل وفعل أشياء غير لائقة لتحقيق مكاسب مادية كبيرة.

وسبق أن شارك مهند الحمدي متابعيه، على “السوشيال ميديا”، مقطع فيديو له من داخل الطائرة أثناء عودته من دبي إلى بيروت، مشيراً إلى أن السبب وراء عودته هو استعداده لتصوير عمله الجديد.