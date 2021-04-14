شاهد.. رد فعل هيفاء وهبي بعد تورطها في حادث سيارة

المستقلة/- منى شعلان/ لم تتوقع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تتسبب في مصرع زميلها الفنان المصري كريم فهمي، لتكتشف بعد ذلك أنها وقعت ضحية لبرنامج المقالب “خمس نجوم” الذي يعرض موسمه الأول على فضائية MBC في رمضان 2021 ، ويقدمه غادة عادل، نور اللبنانية ، كريم فهمي، محمد الشرنوبي ومصطفى قمر.

وتم استدراج هيفاء وهبي من أجل المشاركة في تجارب تصوير لأحد الإعلانات، لتجد باستقبالها نور مع كريم وغادة والشرنوبي في ساحة سباق سيارات دريفتينغ، حيث على هيفاء قيادة إحدى السيارات بصحبة نور وغادة، بينما كريم والشرنوبي في السيارة الأخرى، وتتولى نور وغادة دفع هيفاء لكي تتحمس في السباق، وتندفع السيارة الأخرى في حادث تصادم يصاب به كريم، ويبدأ الجميع في إلقاء اللوم على هيفاء.

وحاولت الفنانة غادة عادل، الضغط على هيفاء واتهامها بأنها السبب في وفاة كريم فهمي، وسؤالها عن محامٍ جيد للدفاع عنها بعد توجيه تهمة القتل إليها، و قامت هيفاء وهبي بالاعتداء على صاحب شركة الإعلان المزعوم والذي استفزها بقوله إن كريم فهمي مات.

لتنهار هيفاء وهبي من البكاء بعد اعتقادها أنها المتسببة في مصرع كريم فهمي، وإصابة محمد الشرنوبي، وبعد اكتشاف المقلب ومعرفة أن كريم فهمي لا زال على قيد الحياة، انهارت وبكت الفنانة هيفاء وهبي غير مصدقة ما حدث، قائلة: “انا مكنتش مصدقة اللى بيحصل.

وبعدها انتقمت هيفاء وهبي من فريق البرنامج وقامت باستخدام خرطوم مياه المطافي وتوجيهه عليهم لتثأر لنفسها، مؤكدة أنها لأول مرة لا تشعر أنها في مقلب ولكنها ستنتقم منهم على طريقتها.

ويشارك النجوم مصطفى قمر، وكريم فهمي، ومحمد الشرنوبي، وغادة عادل، ونور في تقديم مقلب “خمس نجوم”، ويشاركهم في كل حلقة نجم من نجوم التمثيل أو الغناء، في شكل جديد ومختلف سيقدم على الشاشات المصرية والعربية لأول مرة،ويعتمد البرنامج على افكار خدع متنوعة تتغير عبر الحلقات، كما يتم تنويع فريق نجوم البرنامج بكل حلقة.