شاهد.. رد فعل منشد بحريني عندما طلبت منه سيدة الزواج على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض المنشد البحريني، حمد سعود، لموقف محرج على الهواء، أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.

حيث أجرى الفنان عبدالله الخميس مداخلة هاتفية ضمن البرنامج، وقد غيّر صوته مدعيا أنّ سيدة تريد أن تطلب من المنشد الشاب أمرا، ليرد عليها الأخير بالترحاب، مؤكدًا أنه سيلبي طلبها في حال كان باستطاعته ذلك.

وتفاجأ حمد سعود أن المتصلة طلبت يده للزواج من ابنتها، وظهر حمد سعود وهو يحاول إخفاء وجهه لشدة الخجل من طلب السيدة، ولم يرد بأي كلمة، وذلك قبل أن يكشف الخميس عن هويته”.

من جانبه رد المنشد حمد سعود على المقلب الذي تعرض له قائلًا: “أقوى مقلب يصير لي في حياااتي..بس مردوود لك بو عبدالله .. زواج على الهواء مباشرةً”.

 

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