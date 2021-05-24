شاهد.. رحمة رياض وألكسندر علوم في أول ظهور لهما بعد خطوبتهما

شاهد.. رحمة رياض وألكسندر علوم في أول ظهور لهما بعد خطوبتهما

المستقلة/- منى شعلان/ نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو رومانسي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”، للنجمة العراقية رحمة رياض وعارض الأزياء والممثل الأمريكي من أصول عراقية ألكسندر علوم، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

وعلقت العيدان على الفيديو قائلة: “أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما”، ودعت لهما بالسعادة.

وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس أنيقة، بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

وكانت النجمة العراقية رحمة رياض، قد أعلنت أمس عن خطوبتها لعارض الأزياء والممثل الأمريكي من أصول عراقية ألكسندر علوم.

ونشرت رياض صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات”انستغرام”، معلقة عليها: “باركولي”، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها المباركة المتمنية لها حياة سعيدة.

يشار إلى أن الممثل الأمريكي العراقي ألكسندر علوم لافت الأنظار إليه بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل “أم بديلة” الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

حيث لعب ألكسندر دور البطولة بالمسلسل مجسداً شخصية خالد الورقي، ذلك الشاب ابن العائلة الثرية الأرستقراطية، ليتزوج بشكل تقليدي ابنة عمه، ثم يدخل في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى جعلته إنساناً أكثر رومانسية، ما يجعله يعيش صراعاً داخلياً بين عقله وقلبه.

رغم أن المسلسل هو التجربة الأولى له لكنه نجح في أن يظهر موهبته بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن اللبناني والعراقي، أبرزهم هند كامل، رنين مطر، مروى كرم، ليا بوشعيا، جان دكاش، إيلي متري، أسعد رشدان، تأليف ندى عماد خليل، إخراج دافيد أوريان

عاش طفولته بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية رغم أن أصوله عراقية، ودرس المسرح هناك، كما شارك في مجموعة من الأفلام القصيرة ثم قرر الاستقرار في لبنان لمتابعة مسيرته الفنية.

خطا خطواته الأولى في عالم الشهرة من بوابة عارضي الأزياء و كموديل في الإعلانات لكبرى العلامات التجارية للأزياء.

يتابعه أكثر من 230 ألف متابع عبر إنستغرام، 3000 على تويتر، 130 ألفاً على صفحته على فيسبوك، كما يتابعه على تطبيق تيك توك أكثر من 70 ألف متابع.