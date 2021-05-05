شاهد.. حبيب الحبيب يثير ضجة بطريقة تقليده محمد رمضان

المستقلة/- منى شعلان/ نجح الفنان السعودي حبيب الحبيب فى تقمص شخصية الفنان المصري محمد رمضان، عندما ظهر في برنامج ”ستوديو 21“ الساخر، والذي يعرض على قناة ”إم بي سي“.

ولاقى تقليد حبيب الحبيب، لمحمد رمضان، أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر “الحبيب” في الحلقة بنفس ملابس الفنان محمد رمضان التي ارتداها في فيديو كليب أغنيته ”رايحين نسهر“، وكان يُشبهه بدرجة كبيرة، وقلّده في أسلوبه وحركاته لحظة غناء المهرجانات الشعبية.

كما ظهر “الحبيب” وهو يجلس في أحد المشاهد في حمام السباحة مثل “رمضان” وقام بإلقاء دولارات في المياه، فيما قلّد سقوطه على المسرح في أحد مهرجانات الإمارات.

ويقدم برنامج ”استوديو 21″، مفارقات طريفة ضمن حلقات منفصلة، يتم تقديمها في شكل كوميديا اجتماعية، من إخراج محمد دحام الشمري.