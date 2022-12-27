شاهد : ثلوج وامطار تشهدها الكويت لأول مرة

المستقلة /- تداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو للحالة الجوية التي تشهدها البلاد في الكويت .

وفي مقطع متداول لبردية الكويت الكثيفة على خط الفحيحيل السريع قرب الصناعية وميناء عبدالله ظهر اليوم شهد هطول امطار رعددية وحبات من البرد.