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شاهد : ثلوج وامطار تشهدها الكويت لأول مرة

المستقلة /- تداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو للحالة الجوية التي تشهدها البلاد في الكويت .
وفي مقطع متداول لبردية الكويت الكثيفة على خط الفحيحيل السريع قرب الصناعية وميناء عبدالله ظهر اليوم شهد هطول امطار رعددية وحبات من البرد.

 

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