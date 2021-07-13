شاهد: تكدس الجثث المتفحمة لضحايا حريق مستشفى الناصرية

المستقلة /- تكدس الجثث المتفحمة لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.
شاهد | تكدس الجثث المتفحمة لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.#الناصرية pic.twitter.com/yFTAn4qNOt
— وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 13, 2021
المستقلة /- تكدس الجثث المتفحمة لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.
شاهد | تكدس الجثث المتفحمة لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار.#الناصرية pic.twitter.com/yFTAn4qNOt
— وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 13, 2021
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