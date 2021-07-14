شاهد.. تصرف مفاجئ من محمد رمضان قبل تكريمه على المسرح

شاهد.. تصرف مفاجئ من محمد رمضان قبل تكريمه على المسرح

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهور مهرجان “Emi Gala”، والخاص بعالم الموضة والأزياء، والذي أقيم في مدينة دبي، بخلع حذائه على المسرح قبل توجهه للتكريم كي لا تنزلق قدماه مرة أخرى مثلما حدث في مهرجان الضيافة العام الماضي.

وشارك رمضان جمهوره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بفيديو من الحفل أثناء تكريمه، وظهر خلاله وهو يتقدم المسرح لاستلام الجائزة، وبطريقة ساخرة خلع حذاءه وعلق قائلًا: “من بعد التكريم الأخير مبقتش أثق في أي جزمة”، وذلك على أنغام أغنيته الأخيرة “ثابت”.

وطرح محمد رمضان مُؤخرًا أغنية “ثابت” التي تخطت حاجز الـ9 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بعد عدة أسابيع من طرحها.

أغنية “ثابت” كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير، والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.