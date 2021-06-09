شاهد.. تتر فيلم مصري يثير جدلا على السوشيال ميديا بعد 4 سنوات

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر الفيلم المصري “الخلية” للفنان أحمد عز، خلال الساعات القليلة الماضية حديث السوشيال ميديا، رغم مرور 4 سنوات على عرضه، بعد انتشار صورة بها اسم الكلب “ليو Leo” ضمن قائمة ضيوف شرف الفيلم.

حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة من تتر الفيلم المصري ظهر خلاله اسم الكلب “ليو Leo” الذي شارك ضمن أحداث الفيلم.


فيلم “الخلية” شارك في بطولته كل من أحمد عز، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وسامر المصري، وأحمد صفوت، وعائشة التونسية، وأحمد صلاح حسني، وريهام عبدالغفور، وأشرف زكي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث فيلم “الخلية” في إطار من الأكشن، حيث يجسد أحمد عز دور ضابط في العمليات الخاصة يتصدى لأكثر من عملية إرهابية، والفكرة الأساسية حول 3 ضباط شرطة، زملاء فى العمليات الخاصة بجهاز الأمن الوطنى، وأصدقاء على المستوى الشخصي والأسري، الرائد سيف أحمد عز، تزوج لمدة ٣ شهور انفصل، والرائد صابر “محمد ممدوح” متزوج من سماح “رانيا الخطيب”، والرائد عمرو “أحمد صفوت” متزوج من نهى “عائشة بن أحمد”.

 

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