شاهد.. “بكت لرؤيته”.. محمد رمضان يقبل فتاة بالإسكندرية

المستقلة/ – منى شعلان/ وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة شكر لأهالي منطقة القباري بالإسكندرية، على استقبالهم الحافل له أثناء تصويره لقطات من مسلسله “موسى” الذي سيتم عرضه في رمضان المقبل.

حيث نشر محمد رمضان، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو له يتضح من خلاله احتشاد الجمهور حول الفنان المصري لالتقاط الصور السيلفي معه خلال تصوير المسلسل، وعلق عليه قائلاً:” جمهوري السكندري الغالي على كوبري التاريخ بمنطقة القباري الاسكندرية شكراً على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا لتصوير موسى”.

 

كما شارك محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو آخر من كواليس تصويره المسلسل أيضاً اليوم، وظهر خلال الفيديو مقبلًا رأس ويد مُعجبة بعد دخولها في حالة بكاء هستيري، وذلك بمجرد رؤيتها للفنان صدفة بأحد شوارع الإسكندرية.

وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام ، قائلًا: “إسكندرية دلوقتي أثناء تصوير مسلسل رمضان 2021 موسى، ثقة في الله نجاح”.

 

و يجسد “رمضان” خلال أحداث مسلسل “موسى” شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويتطرق لمشاهد من فترة الاحتلال على أرض الإسكندرية، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها في إطار درامي شيق.

ويشارك محمد رمضان في البطولة كل من سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، و إخراج محمد سلامة.

 

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