شاهد.. بكاء مشاعل الشحي بعد ظهورها في مقطع مخل

المستقلة/- منى شعلان/ انهارت الفاشينيستا الإماراتية مشاعل الشحي، من البكاء بعد تداول مقطع فيديو مخل بالآداب منسوب لها ، مؤكدة أنها ليست هي التي ظهرت في الفيديو.

وقالت الشحي، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق سناب شات، إن لديها حدودا من الصعب تخطيها كونها فتاة عربية إماراتية، مشددة على أن الفيديو المنتشر لها لا يخصها نهائيًا بل لفتاة شبيهة لها، لكن من فعل ذلك وذكر اسمها يهدف إلى الشهرة والحصول على المشاهدات، مبينة أن للجمهور حرية الانتقاد فيما تقوم بنشره عبر حساباتها، لكن المنسوب لها لا يخصها.

وأوضحت الشحي قائلة: “شو الهدف من انتو تنسبون مقطع مخل بالآداب لوحدة، انا ادري الحين زوجي بيطلع يزف فيني ويقلي ليش طلعتي تكلمتي”.

وتابعت: “تعبت ادخل سناب ادخل تيك توك انستغرام كل مكان كله يزفون ويقولون هذي ما تشرفنا يعني الواحد يتعب انا يوم اشوف قذارة الشباب عندي الي يقولون شفنا جسمك ومدري شنو قذارة لابعد الحدود”.

وأشارت: “لو كنت انا الي بالفيديو عادي يوقفوني يضربوني استاهل اذا مسوية الفيديو، بقعد أكلم فلان وعلان وأقول مو أنا خلاص لمتى؟”.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو وصف بـ”الإباحي”، لافتين إلى أن من تظهر في الفيديو هي مشاعل الشحي، ونسبوه لها، فهاجمها متابعون، وسط مطالب بالقبض عليها ومحاسبتها، ومطالب أخرى بإغلاق حسابها.