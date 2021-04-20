شاهد.. بعد عودتهما.. أميرة الناصر ومشعل الخالدي يقيمان حفل زفاف جديد

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأت مشهورة التواصل الاجتماعي أميرة الناصر متابعيها بعودتها من جديد إلى زوجها مشهور ”سناب شات“ السعودي مشعل الخالدي وذلك بعد أشهر من إعلان انفصالهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن إقامة الخالدي حفل زفاف للناصر احتفالا بعودتها مرة أخرى وأظهر المقطع أميرة الناصر، وقد أمسكت بيد زوجها وهما يدخلان قاعة حفل زفاف ويقطعان ”التورتة“

وفي ذات المقطع كشفت أميرة الناصر عن مفاجأة زوجها لها، وهي حجز في أحد الفنادق وذهابهم إلى قضاء شهر عسل جديد بعد العودة، بينما ذهب معهما طفلهما الوحيد.

وظهر الثنائي أثناء تواجدهما في السيارة سويًا وهما في رحلة شهر العسل، حيث عبرت ”الناصر“ عن سعادتها بالتفاعل مع أغنية ”لقيت الطبطبة“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وبمجرد نشر مقطع الفيديو اتهمهم الجمهور بأنهما كانا يمثلان فيلم وأن سيناريو انفصالهما لم يكن من البداية غير فيلم حاولا من خلاله جذب الانتباه، وسط اتهامات لهما بخداع الجمهور تارة، وانتقادات عدة ضدهما أنهما يقصدان جذب مشاهدات.

وكانت أميرة الناصر أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بإعلان حملها، وقالت إنها أعلنت عن حملها كي لا يجرحها أحد بعد أن تظهر ملامح الحمل عليها بعد فترة مشيرة إلى أنها فضلت إعلان الخبر بعد انفصالها مباشرة.

وفي فيديو نشرته أميرة الناصر عبر حسابها الرسمي على تطبيق سناب شات: “هلا والله حبايبي، كيفكم كويسين وحشتكم، آه منكم ذبحتوني على الخاص بكلامكم اللي ما له داعي الصراحة”.

وتعجبت أميرة الناصر من الانتقادات الموجهة لها مشيرة إلى أنها تتلقى العديد من الرسائل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد إعلانها خبر الحمل، قائلة: “ليش كل الكلام هذا ليش يعني أنا أفتح الخاص ألاقي أميرة ليش تتكلمين عن حملك وتقولي إنك حامل”.

وتابعت أميرة الناصر: “طيب دقيقة أنا بسألكم سؤال بذمتكم بالله عليكم لو ما قلت إني أنا حامل وبعد 3 شهور راح تبين بطني إن أنا حامل، راح تقولون يا أميرة أنتي كيف حامل وانتي مطلقة”.