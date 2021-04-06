شاهد.. بعد أنباء زواجهما.. خلاف حاد بين علي يوسف وهند البلوشي

المستقلة/- منى شعلان/ حدثت مشادة كلامية بين المطرب العراقي علي يوسف والنجمة الكويتية هند البلوشي على مدار الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ.

وعلى ما يبدو أن هناك خلاف حاد بين علي يوسف والبلوشي دفع المطرب العراقي أن يخرج عن صمته ويقرر كشف حقيقة زواجه من النجمة الكويتية خلال الفترة المقبلة، حيث كتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “أنا أقول كافي وأتوقع صار الوقت اللي لازم تنتهي بيه كل هذه الفوضى”.

بدورها لم تقف البلوشي صامتة أمام تدوينة المطرب العراقي وردت عليه في مقطع فيديو لها على حسابها في سناب شات مشيرةً إلى أنها تنتظر أن تنتهي الفوضى التي تحدث عنها، مؤكدةً أنها على ما يبدو ستقوم بإنهاء “هذه الفوضى” بنفسها في إشارة منها إلى أنها ستكشف الحقيقة كاملة للجمهور.

وقالت هند البلوشي:” كنت ناطرة شيء بس ممكن أجل الخبر الثاني ممكن بعد شوي بس خلوها لوقتها، هو مو هروب بس ما ادري ناطرة الفوضى تنتهي”.

وأكدت هند البلوشي بأن الفوضى لم تنتهي حتى الآن وهو ما قد يدفعها إلى إنهائها بنفسها بحسب قولها، مشيرة إلى أنها ستكشف عن تفاصيل جديدة الفترة القادمة، قائلة:” ناطرة الفوضى تنتهي بس ما انتهت كالعادة ويبدو أني أنا اللي راح انهيها، أنا اللي هانهي الفوضى”.

وطلب جمهور النجمة الكويتية منها ضرورة وضع حد لكل ما يتمّ تداوله بخصوص علاقتها بعلي وكشف المستور مهما كان، لأن الموضوع زاد على حده على حد قول بعض المتابعين.

وفي الوقت نفسه ردت زهراء البصري زوجة علي يوسف الأولى على سؤال أحد المتابعات حول ما يتردد عن زواج علي من هند البلوشي.

حيث أوضحت البصري أن الصور المنتشرة لعلي والبلوشي هي من تصوير أحد أعماله، وأن علي أرسل لها الصور بنفسه، ولكن أحد الأطراف حاول استغلال الموضوع بطريقة أخرى مشيرةً إلى أن علاقتها بعلي من المستحيل أن يهزها أحد ، قائلة :”علاقتنا مستحيل احد يكدره ويهزه الي عشنا وتحملنا حتى نكون لبعض مستحيل يجي احد ويدخل بينا”.

وحتى هذه اللحظة يلتزم الفنان العراقي علي يوسف الصمت، ولم يؤكد أو ينفي أخبار هند البلوشي، فيما يصر على التغزل بزوجته الأولى، ونشر صور وفيديوهات له مع ابنته الوحيدة.