شاهد.. “بصور نادرة ومفاجأة”.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ49

المستقلة/- منى شعلان/ تحتفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، اليوم الاربعاء بعيد ميلادها الـ 49 حيث شاركت وهبي، جمهورها ومحبيها صور من حفل عيد الميلاد الذي احتفلت به برفقة أصدقائها المقربين، كما نشرت عدة صور نادرة لها من طفولتها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

واستعرضت هيفاء وهبي،هدية تلقتها من شقيقتها من خلال مقطع فيديو، معبرة عن فرحتها بهذه الهدية التى تضمنت لوحة مرسوم عليها صورة الفنانة اللبنانية واسمها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ، وعلقت ”ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي“.

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من جانبها علقت علياء شقيقة هيفاء وهبي على المنشور قائلة” ”عيد ميلاد سعيد أختي“، وردت هيفاء عليها ”قلبي من جوا يا أرق وأطيب قلب انتي أجمل بنت وأجمل سند وأحلى أخت عطاني إياها”.

وفى السياق ذاته حرص عدد من النجمات على تهنئة هيفاء وهبى بعيد ميلادها على رأسهم الفنانة إليسا حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات انستغرام وعلقت عليها قائلة : “عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج” فلا شك أنك ستتبادرين إلى الذهن أولًا! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة بحبك يا هيفاء”، وعلقت هيفاء قائلة: “وأنا أحبك كثيرًا صديقتي الدافئة المذهلة بقلب ذهب”.

كما هنأت نوال الزغبي، مواطنتها هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع التغريدات “تويتر”: “كل عام وأنت بألف خير وصحة ونجاح ملكة جمال الكون هيفاء وهبي، عيد ميلاد سعيد”.

وتنشغل حالياً هيفاء وهبي بتحضيرات ألبومها الغنائي الجديد وتتعاون به مع الشاعر عمرو المصري في أغنيتين الأولى من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمرو الخضري، والثانية من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع سليمان دميان.

وآخر ألبومات هيفاء وهبي بعنوان “حوا” المكون من ١٠ أغانٍ منها: “قالوا سابني، جن الصبي، واحشني، حوا، ست البنات، في يوم من الأيام، مزيكا هادية، صباحو ورد، وهفضل”.