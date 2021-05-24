شاهد.. برومو الجزء الأخير من La casa de papel.. وموعد عرضه

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت شبكة نتفليكس العالمية عن البرومو التشويقي الأول للموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويشهد أشهر عملية سطو في التاريخ نهايتها على جزأين، يتكون كل جزء من 5 حلقات؛ الجزء الأول يصدر في 3 سبتمبر، والثاني في 3 ديسمبر، من عام 2021.

وصرح أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل: “حينما بدأنا كتابة الجزء الخامس في خضم جائحة كورونا، شعرنا أننا كنا بحاجة إلى تغيير ما يمكن أن يتوقعه المشاهدون من موسم مكون من 10 حلقات، واستخدمنا كل أداة يمكننا ابتكارها كي نعطي إحساس نهاية الموسم أو نهاية المسلسل بدءاً من الجزء الأول نفسه. قررنا أن نقدم نوع دراما شديد العدائية كي نضع العصابة على المحك. في الجزء الثاني، نركز أكثر على الجانب العاطفي للشخصيات، حيث نمر برحلة عبر خارطتهم العاطفية التي تعدنا مباشرةً لرحيلهم”.

وتتواجد العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، وتمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم. تم القبض على البروفيسور من قبل Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل: الجيش. نهاية أعظم عملية سطو في التاريخ تقترب، وما بدأ بسرقة سوف ينتهي بحرب.

مسلسل لا كاسا دي بابل La casa de papel الإسباني، عرض الموسم الأول في 2017، وحقق ملايين المشاهدات، وحصل على المركز الأول بين المسلسلات الأجنبية المعروضة على شبكة Netflix، وتم عرض الموسم الرابع له في مطلع إبريل الماضي، وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال المسلسل الإسباني هم Álvaro Morte (البروفسير)، Úrsula Corberó(طوكيو)، Alba Flores(نيروبي)، Miguel Herrán(ريو)، Itziar Ituño(راكييل)، Pedro Alonso، Jaime Lorente، Esther Acebo، Enrique Arce، Darko Peric، Mario de la Rosa، Rocco Narva، Fernando Soto.