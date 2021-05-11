شاهد.. الصواريخ تجبر إسرائيل على وقف حركة الطيران بالمطارات

شاهد.. الصواريخ تجبر إسرائيل على وقف حركة الطيران بالمطارات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الطيران المدني أعلنت وقف حركة الملاحة الجوية بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أنه تم توجيه كافة الطائرات المتوقع وصولها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب إلى اليونان وقبرص

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لوقوع خسائر بشرية لدى الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب التصعيد بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن “واشنطن ستظل على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية”.

سماء تل أبيب مع قصف كتائب القسـ،ـ،ـام pic.twitter.com/154p9487FR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 11, 2021

وأضاف “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات وللفلسطينيين الحق في الأمن والاستقرار”.

وتابع “ندعو الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء إلى ضبط النفس والامتناع عن التصعيد”.