شاهد السعودية “رهف القحطاني” تتعرض لحادث غرق كاد أن يودي بحياتها

المستقلة /-  صدمت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​رهف القحطاني، متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام، وثقت فيه تعرضها لحادث غرق كاد أن يودي بحياتها.

واشارت القحطاني انها وأثناء إستمتاعها برحلة بحرية على متن يخت في وسط البحر، في دبي، فاجأتها صديقتها ورمتها في البحر دون قصد، مما دفع الجميع للصراخ ومحاولة مساعدتها برمي طوق النجاة لها، وظهرت رهف في الفيديو وهي تقف عند حافة اليخت، حين أرادت صديقتها ملاك، تعديل شعرها، وما أن اقتربت بيدها حتى فقدت رهف توازنها وسقطت في البحر، وسط صراخ صديقاتها، وعلقت رهف على الفيديو: “الفزعة الله لا يحرمني منها”.

تفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، وانهالت التعليقات التي تتهم رهف بالتمثيل والادعاء لجذب الإنتباه لها، وتصدر الترند، حيث من غير المنطقي أن يفكر اي احد من اصدقائها بتصوير الحدث في هذا الوقت الحرج والخطير حسب رأي البعض، كما أشار البعض إنها كانت تهمس في مطلع الفيديو لصديقتها: “ادفشيني (أي ادفعيني)”، في دليل على تمثيلها دفع صديقتها لها.

لاحقا، خرجت رهف القحطاني في مقطع فيديو، نفت فيه تعمد صديقتها دفعها، مشددة على أن كل ما قصدته صديقتها هو تعديل شعرها، لكنها عن طريق الخطأ أصابت عينها، وأرادت حماية عينها، فقامت بدفع يد صديقتها بحركة لا إرادية، لكنها فقدت توازنها وسقطت في البحر.

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وأكدت نجمة مواقع التواصل أنها تجيد السباحة، لكنها ارتبكت لحظة سقوطها، قبل قيام صديقاتها برمي طوق النجاة لها.

وعلى صعيد آخر، أحرج المشهور الكويتي منصور آل زايد الهاجري، رهف القحطاني، قبل أيام بعد أن دخلت عليه في بث على حسابه في ”تيك توك”، قبل يومين، أحرج المشهور الكويتي منصور آل زايد الهاجري، رهف القحطاني؛ بعد أن دخلت عليه في بث مباشر على حسابه في ”تيك توك”، لكنه اعتذر لها، وأكد انه لا يتحدث مع فتيات في التطبيق، معلقا: “وإذا تعذريني أنا رجل ما أدخل مع بنات”، ما دفعها للخروج والاعتذار له.

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