شاهد.. الحوثيين تنشر ‏فيديو عملية استطلاع من داخل معسكر الوديعة قبل استهدافه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع مساء يوم الجمعة مقطع فيديو قال إنه لعملية الاستطلاع من داخل معسكر الوديعة قبل عملية استهدافه.

وأشار سريع إلى أن الفيديو وثق الحجم الكبير للتواجد العسكري وحجم التحشيد والإعداد للتحالف العربي

وكانت جماعة “أنصار الله” اليمنية قد نشرت لقطات تظهر ما قالت إنه “هجوم واسع نفذ بواسطة طائرات مسيرة على معسكر تدريب للتحالف العربي عند حدود السعودية”.

وأفاد المتحدث باسم قوات الحوثيين بأنه تم استهداف معسكر تدريب تابع للتحالف في منطقة الوديعة بعشر طائرات مسيرة نوع “قاصف 2K”.

وقتل حوالي 130 ألف شخص بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن، والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد بين أكثر دول العالم فقرا.

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